ولي عهد الشارقة يشهد احتفالات الإمارة بيوم العلم

المصدر: الشارقة - وام

شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، احتفالات الإمارة بيوم العلم والذي نظمته لجنة احتفالات الشارقة باليوم الوطني الـ50 للدولة، وذلك في جزيرة العلم.

وتفضل سمو ولي عهد الشارقة وعند تمام الـ11 صباحاً، بالإيذان ببدء مراسم رفع العلم، بمشاركة ضباط وأفراد من الإدارة العامة لشرطة الشارقة والفرقة الموسيقية العسكرية لأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية التي عزفت السلام الوطني للدولة، إلى جانب مفوضية كشافة الشارقة، حيث حلق العلم عالياً في سماء الوطن، احتفالاً واعتزازاً بيوم العلم.

حضر فعاليات يوم العلم إلى جانب سموهما كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي.

كما حضر الفعاليات عدد من أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وعدد من أعضاء اللجنة العليا لاحتفالات الشارقة باليوم الوطني، بجانب مديري ومسؤولي الدوائر والهيئات الحكومية والأجهزة الإعلامية.

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