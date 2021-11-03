محمد الشرقي: مناسبة وطنية تعكس ثقافة احترام علم الدولة

المصدر: أبوظبي - وام

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية الاحتفال بيوم العلم، كمناسبةٍ وطنيةٍ تعكس ثقافة احترام علم الدولة الذي يرمز للوطن والانتماء لأرضه، ويعبّر عن اتحاد الإمارات المجيد ومكتسباته الغالية.

وعبّر سمو ولي عهد الفجيرة عن فخره بهذه المناسبة التي تصادف ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئاسة الدولة، وتجسد معاني التلاحم الوطني وترسخ قيم العطاء والمشاركة الوجدانية في التعبير عن حب الوطن والولاء له، مؤكداً حرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة على مواصلة مسيرة التنمية الشاملة للدولة، والعمل بما يحفظ مصالحها ويحقق أهدافها ويرفع رايتها عالياً.

جاء ذلك خلال مشاركة سموّه، بحضور الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، في مراسم احتفال إمارة الفجيرة بـ«يوم العلم»، حيث رفع سموّه علم الدولة في الساحة الأمامية لقصر الرميلة، على ألحان النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي عزفته الفرقة الموسيقية العسكرية.

كما شهد الاحتفال ومراسم رفع العلم، الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ محمد بن صالح الشرقي والشيخ سلطان بن صالح الشرقي والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي والشيخ حمد بن صالح الشرقي.

حضر الاحتفال محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعدد من المديرين والمسؤولين في الإمارة، وجمع من أطفال المدارس والمواطنين والمقيمين.

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