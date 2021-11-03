راشد المعلا: يوم العلم مناسبة تعكس مدى انتماء وتلاحم شعبنا الوفي

المصدر: أم القيوين - وام

أكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، أن يوم العلم يمثل احتفالية بالقيم الأصيلة والمبادئ الأساسية التي قامت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة وتعبيراً عن معاني الولاء والانتماء والتلاحم بين القيادة الرشيدة وأبناء الوطن.

وقام سموه برفع علم الدولة في حديقة الخور بأم القيوين بحضور الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية في أم القيوين، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية في أم القيوين، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمراني في أم القيوين، واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات في الديوان الأميري في أم القيوين، وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين وعدد من مديري الدوائر المحلية والاتحادية في الإمارة.

وأوضح: أن هذه المناسبة الوطنية تعكس مدى انتماء وتلاحم شعبنا الوفي مع القيادة الرشيدة والاعتزاز بكل الإنجازات الوطنية التي تحققت والتطلع نحو مستقبل مشرق.

وقال سمو ولي عهد أم القيوين: نجدد العهد في كل يوم وفي كل عام للقيادة الحكيمة بأن يبقى علم دولة الإمارات خفاقاً عالياً بالمنجزات الوطنية الكبيرة التي تحققها الدولة بمسيرتها التنموية وريادتها العالمية.

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