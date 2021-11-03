جمعيات خيرية في دبي: علم الدولة رمز اتحادها وقوتها

المصدر: دبي - رامي عايش

شاركت جمعيتا بيت الخير ودبي الخيرية أمس، باحتفالات الدولة بيوم العلم، ورفعتا «رمز الدولة» عالياً أمام مقريهما على إيقاع النشيد الوطني، بحضور مسؤولين منهما، وعبرت إدارتا وموظفو الجمعيتين عن الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الغالية التي تعلي من قيمة علم الدولة كعنوان للاتحاد المبارك.

ورفعت «بيت الخير» العلم أمام مبنى مقرها في النهدة بحضور مديرها العام عابدين العوضي، ونائبه سعيد مبارك المزروعي، وأمام أفرعها في الفجيرة ورأس الخيمة وعجمان، ومراكز هيئة آل مكتوم التي تديرها الجمعية في البرشاء والعوير وحتا والليسيلي، وتم الوقوف إجلالاً لرمز الإمارات على إيقاع النشيد الوطني.

وأكد العوضي أن يوم العلم مناسبة لتجديد العزم على مواصلة دعم مسيرة العمل والعطاء في الدولة لرفعة الوطن وتقدمه، ولبقاء علمه ورمز رفعته عالياً ومبعثاً للفخر بين الشعوب.

ورفعت دبي الخيرية العلم أمام مقرها الكائن في منطقة المحيصنة، فيما قال أحمد مسمار أمين السر العام للجمعية، إن «يوم العلم» مناسبة وطنية تعزز الشعور بالفخر والانتماء إلى الوطن وإلى قيادته الرشيدة، وتعزز مشاعر الوحدة والتلاحم بين أبناء الوطن.

وأضاف: «جمعية دبي الخيرية فخورة بالمشاركة في رفع العلم أمام مقرها استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للاحتفال بيوم علم الدولة في عامها الخمسين، وتوحيد رفعه عالياً ليبقى شامخاً بما يعكس الحرص على بناء الدولة والنهوض بها، وإعلاء قيمة الاتحاد على أساس أن علم الدولة الاتحادية هو الهوية الأساسية للدولة ورمز اتحادها وقوتها».

وقال مسمار «إن ليوم العلم، كما يعلم الجميع، دلالات عظيمة من القيم والمبادئ والمُثل التي يفخر بها جميع المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، تتصدرها قيمة الوحدة الوطنية المتمثلة في هذا العلم رمز دولتنا وهويتنا ووطننا الغالي، الذي تقوده للتقدم والازدهار قيادتنا الرشيدة، حفظها الله».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز