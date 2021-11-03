أهالي جزيرة أبوموسى يحتفلون بمناسبة رفع العلم

المصدر: الشارقة - البيان

شارك أهالي جزيرة ابوموسى في الاحتفال بمناسبة رفع العلم من خلال قيام الطلبة برفع العلم وسط فرحة الجميع بهذه المناسبة الوطنية .

ويأتي الاحتفال استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، لرفع علم دولة الإمارات على كافة الدوائر والمؤسسات والهيئات والمنازل بمناسبة «يوم العلم» الذي يصادف الثالث من شهر نوفمبر ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، مقاليد الحكم.

وأكد خليفه محمد بوغانم والي جزيرة أبوموسى أهمية مشاركة جزيرة أبوموسى بهذه المناسبة الغالية عل قلوب الجميع والتعبير عن معاني الرفعة والشموخ ويعزز الولاء والانتماء لهذا البلد وقيادته الرشيدة.

وأشار إلى أهمية المناسبة كونها ترسخ مشاعر الولاء والانتماء والاعتزاز بمكانة الدولة والسير خلف قيادتها الرشيدة.

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