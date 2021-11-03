الأعلى للأمومة والطفولة يحتفل بيوم العلم

المصدر: أبوظبي - وام

احتفل المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بيوم العلم الإماراتي، وقامت الريم بنت عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة برفع علم الدولة أمام مبنى المجلس بأبوظبي، بحضور جميع موظفي المجلس، معبرين في هذه المناسبة عن مدى فخرهم واعتزازهم بعلم دولة الإمارات، مؤكدين أن هذه المناسبة تجسد أسمى معاني الانتماء والولاء للوطن.

وقالت الريم الفلاسي: إن يوم العلم بات من المناسبات الوطنية الغالية التي نحرص فيها كأبناء الإمارات على التعبير عن مدى ارتباطنا بدولتنا وقيادتنا الرشيدة واعتزازنا بها، وبفضل تلاحمنا خلف قيادتنا أصبح وطننا نموذجًا للرقي الحضاري والإنساني في مختلف المجالات.

وأضافت الفلاسي: أن رفع جميع فئات المجتمع بكل مكوناته راية وطننا في وقت واحد يمثل عملاً مشتركاً للتأكيد على أن علم الدولة هو الرمز والهوية الأساسية لأفراد المجتمع المواطنين والمقيمين بهذا الوطن على حد سواء، والذي تتوجه إليه كافة الجهود حفاظاً على مكانته وحماية مكتسباته وصون مقدراته.

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