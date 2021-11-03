مؤتمر الإمارات العالمي الـ 9 للعظام ينطلق بدبي غداً

المصدر: دبي - وام

تنطلق غداً الخميس في دبي، فعاليات مؤتمر الإمارات العالمي التاسع لطب وجراحة العظام الذي يقام تحت رعاية جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، وتنظمه شعبة الإمارات لجراحة العظام في جمعية الإمارات الطبية.

ويفتتح المؤتمر الذي يستمر 3 أيام في فندق «موفنبيك جراند البستان دبي»، عوض صغير الكتبي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، بمشاركة وحضور أكثر من 600 استشاري وطبيب وممرض وفني من المختصين بجراحة العظام داخل الدولة وخارجها.

وأكد الدكتور علي السويدي، رئيس شعبة جراحة العظام بجمعية الإمارات الطبية رئيس المؤتمر، أهمية انعقاد هذا الحدث العالمي في دبي خاصة بعد مرحلة التعافي من جائحة «كوفيد 19» والانعكاسات السلبية التي خلفتها الجائحة على الأطباء خاصة من ناحية عدم الحصول على الساعات المعتمدة المطلوبة لتجديد التراخيص المتعلقة بمزاولة المهنة .. لافتاً إلى أن المؤتمر سيكون في غاية الأهمية لأطباء العظام للحصول على الساعات المعتمدة من قبل هيئة الصحة بدبي، والتي يصل عددها إلى 23 ساعة ونصف الساعة.

ونوه إلى مشاركة 64 محاضراً إقليمياً ودولياً من 14 دولة في المؤتمر بمن فيهم متحدثون من أوروبا وأمريكا وأستراليا والهند، مشيراً إلى البرامج العلمية التي يتضمنها الحدث والمكونة من 88 محاضرة علمية، فضلاً عن 4 ورش عمل و5 ندوات للقطاع الصناعي.

وأضاف: إن المؤتمر يهدف إلى إبراز مركز دبي إقليمياً وعالمياً كمركز علاجي طبي وترسيخ مبدأ الاهتمام بتطوير الكوادر الطبية وخلق بيئة حاضنة للخبراء والمختصين، حيث إن الاهتمام بتوفير هذه البيئة الحاضنة جاء من خلال تطوير الخدمات الصحية المقدمة لجميع فئات المجتمع وإقامة المؤتمرات والندوات واستقطاب أفضل الاطباء ما جعل دبي مركزا مهما لتنظيم المؤتمرات و تلاقي الخبرات و الأفكار لتقديم أفضل الخدمات الصحية.

ومن جانبه أكد عبدالله بن سوقات المدير التنفيذي لجائزة حمدان بن راشد الطبية حرص الجائزة على دعم التعليم الطبي المستمر بناء على توجيهات المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم راعي الجائزة خاصة المؤتمرات الطبية التي تعود بمردودات إيجابية على أطباء الدولة بشكل خاص وأطباء المنطقة بشكل عام.

وأضاف: إن الجائزة تقوم بعد تلقيها طلباً من الجهة المنظمة بدراسة الأوراق العلمية التي سيناقشها المؤتمر والتدقيق في أسماء الأطباء المحاضرين للتأكد من خبراتهم لضمان استفادة الأطباء المشاركين من خبراتهم ومهاراتهم لافتاً إلى أن دعم المؤتمرات الطبية يعمل على تنشيط السياحة الطبية ويعزز ويطور من مهارات الأطباء من خلال اللقاءات المباشرة مع الأطباء العالميين وتبادل الآراء والخبرات.

وسيقام على هامش المؤتمر معرض مصاحب تشارك فيه 18 شركة محلية وعالمية تعرض أحدث الأجهزة العالمية المتخصصة في مجال العظام.

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