عبد الملك بن كايد القاسمي: يوم العلم يوم وحدة وعزة ورفعة

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكد الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن يوم العلم، يوم رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة في كل إماراتها وفي كل مكان فيها، يعطي المعاني العظيمة لشعب الإمارات ودولة الإمارات وقيادتها، وفي مقدمتها الوحدة التي تجمعهم، وعلم الإمارات رمزنا، وارتباط يوم العلم بذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم.

وقال الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي: إن تخصيص يوم في العام دليل واضح لعزة هذا العلم، ومعزته في نفوسنا، ولمعناه الكبير أن يرفع في آن واحد، ويكون له يوم مختص يحتفل به بالمدارس والجامعات كذلك لتربية النشء، جيل الاتحاد جيل الوحدة جيل الإخلاص جيل الوفاء لهذا العلم الذي هو رمز هذه الأمة، وقد توالى جموع المسؤولين في رفع هذا العلم داخل الدولة وخارجها، لأهميته في نفوس الناس.

ونهنئ قيادتنا وأنفسنا بهذه المناسبة، ونتمنى لدولة الإمارات مزيداً من التلاحم والقوة والرفعة والخير لأبناء الإمارات تحت ظل الله وظل علم الإمارات الذي سيظل بإذن الله عالياً وشامخاً يرفرف بعزته وعزنا وكرامة هذا البلد والله الموفق لما فيه خير الوطن.

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