بلدية مدينة العين تحتفل بـ«يوم العلم»

المصدر: العين - وام

احتفلت بلدية مدينة العين بـ«يوم العلم» في ساحة العلم بالمبنى الرئيسي للبلدية، بحضور المهندس علي خليفة القمزي المدير العام لبلدية مدينة العين، وعدد من المديرين والموظفين لتأدية مراسم رفع العلم احتفالاً بهذه المناسبة السنوية.

وقال القمزي في تصريح بهذه المناسبة: تتباهى اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة بعلمها شامخاً في ميادين الإنجازات احتفاءً بما حققته من مكانة مميزة وهي تعتلي مسيرة التقدم نحو الخمسين، فكما هو العلم رمز للفخر والولاء أضافت دولة الإمارات العربية المتحدة لعلمها عنوان التقدم والتطور والإنجاز على مدار الأعوام، ونجدد في هذا اليوم الذي نحيي فيه علم دولة الإمارات الولاء والانتماء كمواطنين ومقيمين حفاظاً على منجزات الاتحاد ومكتسباته، ونعقد العزم على مواصلة مسيرة العمل والعطاء من أجل رفعة الوطن وتقدمه، ونذود بالغالي والنفيس لتبقى راية الإمارات عالية خفاقة دائماً بين الأمم.

وضمن الاحتفال بيوم العلم، أطلقت بلدية مدينة العين عدداً من المبادرات احتفاءً بهذه المناسبة، حيث تم إطلاق مبادرة حديقة الأعلام، ليشمل تصميم الحديقة أكثر من 300 علم يتجاوز ارتفاعها المترين، ويغطي مساحة تصل إلى 900 متر مربع. كما قامت مراكز توزيع المواد الغذائية بتوزيع أعلام الدولة على المتعاملين، بالإضافة إلى رفع علم بطول 50 متراً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز