عزة النعيمي: يوم العلم يوم لإعلاء قيمة الوطن والاحتفال بإنجازاته

المصدر: عجمان - وام

قالت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية إن «يوم العَلَم» يوم للاحتفال بالإنجازات العظيمة، التي حققتها الدولة بسواعد أبنائها المخلصين، الذين يجددون ولاءهم للقيادة الرشيدة في الثالث من نوفمبر من كل عام.

وأضافت في تصريح لها بهذه المناسبة: إنه يوم لإعلاء قيمة الوطن والانتماء له في نفوس الأجيال الشابة، التي وفرت لها القيادة الرشيدة كل سبل الراحة والأمان والعيش الكريم، ولتأكيد قيم التسامح، التي غرسها المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات عند قيام الاتحاد، والتأكيد على أن علم الإمارات هو الهوية الأساسية للدولة.

وأكدت أنها مناسبة لتوجيه الشكر إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه الحكام أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات على سياستهم الحكيمة، التي جعلت كل من يعيش على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة يشعر بالفخر والانتماء لهذا الوطن الغالي.

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