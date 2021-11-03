«أبوظبي للرياضات البحرية» يحتفل بيوم العلم

المصدر: أبوظبي - البيان

رفع الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، علم الدولة في مقر النادي احتفاءً بيوم العلم، الذي يواكب ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رئاسة الدولة.

ورفع الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، العلم وسط حضور من أعضاء مجلس إدارة النادي، ومتسابقي الفرق الرياضية المختلفة في النادي، وموظفي النادي.

وهنأ الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات.

وقال الشيخ محمد: «احتفالية رفع العلم تعكس صورة مشرقة للتسامح والمحبة على أرض الإمارات، وترسل رسائل اعتزاز من الشعب إلى القيادة».

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