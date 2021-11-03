علي بن سعود يرفع العلم أمام مقر بلدية أم القيوين

المصدر: أم القيوين - وام

رفع الشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة بلدية أم القيوين العلم أمام مبنى الدائرة، على وقع أنغام النشيد الوطني لدولة الإمارات احتفاء بيوم العلم.

وأكد الشيخ علي بن سعود المعلا أهمية يوم العلم، الذي يرسخ قيم الانتماء والولاء وحب الوطن، ويتسابق المواطنون والمقيمون في الاحتفاء بهذا اليوم ورفع رمز العز والفخر عالياً خفاقاً، لترتفع معه هامات الشعب مع القيادة لتكملة مسير التنمية والعطاء والتضحيات، التي استمرت على مدى خمسين عاماً في سبيل رفعة الوطن وتعزيز مكانته الرائدة بين الأمم، وجعلها الأفضل على مستوى العالم.

حضر الاحتفال حميد راشد الشامسي مدير عام الدائرة، ومديرو القطاعات والموظفون.

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