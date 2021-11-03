وزارة الدفاع بدبي تحتفل بـ"يوم العلم"

المصدر: وام

احتفلت وزارة الدفاع بدبي، صباح اليوم، بـ"يوم العلم" بحضور عدد من ضباط وموظفي الوزارة.

وتحتفل دولة الإمارات بـ "يوم العلم" في الثالث من نوفمبر من كل عام، تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمؤسسات والوزارات والهيئات والمدارس إلى المشاركة برفع علم الدولة على السارية وفي وقت واحد.

وتتزامن هذه المناسبة الوطنية مع الاحتفال بذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم في البلاد في 3 نوفمبر 2004.

وتعد هذه المناسبة فرصة للتعبير عن الانتماء والولاء للدولة والقيادة الرشيدة التي لا تدخر جهداً في العمل من أجل رفعة هذا الوطن وتقدمه، وضماناً للسعادة والرفاهية والحياة الكريمة لمواطنيه، والتمسك بالقيم والمبادئ المتوارثة من الآباء المؤسسين، وتعد أيضاً مناسبة لتجسيد الطموحات وإبراز المنجزات.

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