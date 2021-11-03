لا وفيات جديدة بـ«كورونا» في الدولة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بفيروس «كوفيد 19»، وتماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء 248.337 فحصاً جديداً على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 79 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 740.136 حالة.

‌‎وأعلنت الوزارة عن شفاء 102 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 734.450 حالة.

وإلى ذلك أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 45.094 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 21.244.343 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 214.80 جرعة لكل 100 شخص.

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