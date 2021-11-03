دار القضاء بأم القيوين تحتفل بيوم العلم

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

نظمت دار القضاء في أم القيوين مجموعة من الفعاليات والأنشطة التراثية والإبداعية احتفالاً بيوم العلم، شارك فيها عدد من رؤساء المحاكم والقضاة والموظفين.

وتخللت الاحتفالية أناشيد وطنية خلال رفع العلم عند الحادية عشرة من صباح اليوم، وذلك انطلاقاً من استراتيجية دار القضاء بأم القيوين التي تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية وتعميق الانتماء الوطني والمساهمة في الفعاليات والأنشطة التي تعزز التلاحم الوطني والمجتمعي، وتجسد روح الاتحاد.

وتم خلال الفعالية التقاط الصور التذكارية في استراحة راعت كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية.

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