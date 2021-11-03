توزيع أعلام الدولة على المسافرين في مطار الفجيرة احتفالاً بيوم العلم

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

احتفلت دائرة الطيران المدني بمطار الفجيرة الدولي، بيوم العلم، بتوزيع علم الدولة على الحضور والمشاركين في هذه المناسبة والمسافرين القادمين عبر مطار الفجيرة الدولي، تزامناً مع احتفالات الدولة بهذه المناسبة الوطنية الهامة على قلوب الجميع.

وقام محمد عبد الله السلامي، رئيس دائرة الطيران المدني بالفجيرة، برفع العلم وسط حضور كبير من مديري ورؤساء وموظفي الإدارات والأقسام العاملة في المطار، حيث عكست فعالية «يوم العلم» ثقافة احترام العلم وبيان خصوصيته بصفته رمزاً لسيادة الدولة ووحدتها، وكونه رمزاً للوطن والانتماء له.

وقال السلامي: إن الاحتفال بيوم العلم يتزامن مع اليوبيل الذهبي لتأسيس الإمارات قبل 50 عاماً، وهو تأكيد على مرور 50 عاماً من التميز والتفرد في دولة الاتحاد، ويعكس الاحتفال بـ«يوم العلم» صورة مشرقة عن توحد أبناء الوطن تحت راية الاتحاد، والتعبير عن الولاء للقيادة والانتماء للوطن، فهو ترسيخ لأسمى معاني التلاحم والتعاضد بين القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، التي تتجلى فيه معاني العطاء والحب والإخلاص.

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