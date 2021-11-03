الاتحادية للموارد البشرية تحتفي بيوم العلم

المصدر: دبي - وام

أكدت ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة أن يوم العلم مناسبة وطنية، تعلي شأن الوطن ورايته، وهي رمز سيادة الإمارات ووحدتها.

جاء ذلك في كلمة على هامش احتفال الهيئة بيوم العلم، بالشراكة مع مؤسسة الجليلة، حيث تم رفع العلم أمام مبنى المؤسسة في مدينة دبي الطبية، بحضور الدكتور عبدالكريم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الجليلة وعدد من قيادات وموظفي الهيئة والمؤسسة.

وقالت: إن مناسبة يوم العلم تحيي ذكرى عزيزة على قلوبنا، حيث تأتي تزامناً مع الاحتفال بذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم، وسنعمل بكل طاقتنا، وبجد واجتهاد، وإخلاص لتبقى راية الإمارات خفاقةً في كل المحافل العالمية، كما أراد لها الآباء المؤسسون.

ورفعت ليلى السويدي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وإلى حكومة وشعب الإمارات بمناسبة «يوم العلم».

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