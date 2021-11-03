"طرق دبي" تحتفي بيوم العَلَم بتزيين شوارع رئيسة وجسور المشاة وقناة دبي المائية

المصدر: البيان

شاركت هيئة الطرق والمواصلات، في احتفالات "يوم العَلَم"، في استجابة سنوية متواصلة للمبادرة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ورفع معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، عَلَم دولة الإمارات على المبنى الرئيس للهيئة، بحضور المديرين التنفيذيين، ومديري الإدارات والموظفين بالهيئة.

وعبر الطاير عن اعتزازه وفخره بهذا اليوم الذي يعزز روح التلاحم بين أبناء شعب الإمارات، والالتزام والوفاء للدولة التي تحتفل باليوبيل الذهبي لاتحادها في الثاني من ديسمبر المقبل.

فخر وانتماء

وقال معاليه: يوم العلم هو مناسبة وطنية، نعلي فيها من قيمة علم الدولة، التي أرست منذ تأسيسها بقيادة المغفور لهما، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، نهج الانتماء والفخر وحماية المكتسبات، والحفاظ على المنجزات، حتى باتت الإمارات منارة للسلام والتسامح والعيش السعيد والآمن للجميع من مواطنين ومقيمين وزائرين، وملتقى للحضارات والأمم من كل دول العالم.

وأضاف معاليه: يستقبل وطننا الغالي الخمسين عاماً المقبلة، بفخر وترابط ووحدة وطنية، ورثناها من قياداتنا الرشيدة، التي زرعت في قلوبنا الفخر والعزة والولاء لعلم الدولة، ونعاهدهم على الإخلاص والتفاني، والثبات على درب الاتحاد، والاستمرار في العطاء لوطن جعل مواطنيه أهم أولياته، لينالوا الحياة الكريمة، ويصحبوا من أسعد شعوب العالم.

فعاليات

وتضمنت فعاليات الهيئة بهذه المناسبة رفع علم الدولة في عدد من المعالم الرئيسة في دبي، شملت شوارع حيوية، وجسر آل مكتوم، وجسر قناة دبي المائية، ودوار المركز التجاري، كما شملت إنارة الشلال المائي على قناة دبي المائية، وجسر التسامح على القناة بأضواء تشكل ألوان العَلَم الأربعة، وجسري المشاة على شارعي الوصل والحديقة، وكذلك وضع علم الدولة على شاشات الأنظمة الذكية في مختلف شوارع إمارة دبي، وفي شاشات مترو دبي والشاشات الداخلية في مبنى الهيئة.

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