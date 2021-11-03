حمدان بن محمد يأمر بصرف 32 مليون درهم مكرمة للصيادين في إمارة دبي

المصدر: البيان

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، أمر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بصرف مبلغ (32) مليون درهم كمكرمة مالية تمنح للصيادين الفاعلين في إمارة دبي، وستقوم جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك بتنسيق عملية صرف المكرمة المالية للصيادين، حيث تأتي هذه المكرمة بهدف تشجيعهم على الصيد والحرص على هذه المهنة بصفتها تجسد التراث العريق الذي لطالما تميز به شعب دولة الإمارات وتسخير كل الإمكانيات لتسهيل أمورهم وتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.

‎

يأتي ذلك تزامناً مع إطلاق استراتيجية تنظيم صيد الثروة السمكية في إمارة دبي، الرامية إلى الحفاظ عليها كمصدر غذائي واقتصادي مهم، إضافة إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي والفاعل للصيادين في الحفاظ على هذه الثروة، والحدّ من الأضرار التي لحقت بها، ودعم الجهود الحكومية في مجال حماية البيئة التي تهدف إلى خلق منظومة بيئية مستدامة متكاملة.

وتشمل الخطة الاستراتيجية تطوير منظومة متكاملة للرقابة على ممارسات الصيد بما في ذلك الرقابة، والتصاريح، وأمن وحماية الثروة البحرية، وتطوير قاعدة بيانات، وتنفيذ خطط استدامة الموارد البحرية الحية في الإمارة، وتحديد عدد قوارب الصيد، ومواسم التكاثر في المناطق المختلفة، ومراقبة تنفيذ حظر الصيد، واقتراح أنواع الأسماك والأحجام التي يصدر قراراً بحظر صيدها، والعمل على تسهيل إجراءات تراخيص الصيد الحرفي وتبسيطها من خلال نافذة واحدة بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية.



تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز