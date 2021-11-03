الفجيرة للموارد الطبيعية تحتفل بتشكيل أول بصمة افتراضية لعلم دولة الإمارات

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

احتفلت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية مع كوادرها بمناسبة "يوم العلم"، مُتّحدين تحت راية العزّ والفخر، تزامناً مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" مقاليد الحكم، حيث تضمن حفل رفع علم دولة الإمارات بطريقة مميزة بتشكيل أول بصمة افتراضية لعلم الدولة، بمشاركة كوادرها عبر تطبيق زوم، إذ يحل يوم العلم بالتزامن مع مرور 50 عاماً على تأسيس دولة الاتحاد، أي 50 عاماً من التطور والازدهار.

وأشار المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية أنه في هذا اليوم الوطني الهام تتجلى قيم الولاء للقيادة الرشيدة بدولة الامارات التي صنعت المجد والتفرد والتميز، نحتفل بيوم العلم، رمز وحدة الاتحاد الفريد، فيما تسارع الخطى لتنفيذ "مبادئ الخمسين" الهادفة لتعزيز ريادتها.

وأكدت أسرة المؤسسة تجديد العهد والالتزام بالوعد في مواصلة مسيرة النجاحات والعمل الدؤوب للحفاظ على المكتسبات الوطنية والتلاحم لوطننا وحكومتنا لاستكمال المسيرة التي بدأها الآباء المؤسسون وما تطمح لتحقيقه القيادة خلال السنوات القادمة.

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