محمد بن راشد يرفع علم الإمارات في ساحة الوصل بـإكسبو 2020 دبي احتفاء بيوم العلم
رفع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، علم الإمارات في ساحة الوصل بـإكسبو 2020 دبي احتفاء بيوم العلم.
رافق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.
#محمد_بن_راشد، يرافقه #حمدان_بن_محمد يرفع علم الدولة في ساحة الوصل بـ #إكسبو2020دبي 🇦🇪#يوم_العلم— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 3, 2021
@expo2020dubai #Expo2020Dubai 🇦🇪#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/LyhDfhkE3R