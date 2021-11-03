محمد بن راشد يرفع علم الإمارات في ساحة الوصل بـإكسبو 2020 دبي احتفاء بيوم العلم

المصدر: البيان

رفع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، علم الإمارات في ساحة الوصل بـإكسبو 2020 دبي احتفاء بيوم العلم.

رافق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.

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