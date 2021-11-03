محمد بن زايد في "يوم العلم": نجدد العهد مع الوطن بقيادة خليفة بأن تبقى رايته رمزاً لقوة وحدتنا

المصدر: البيان

جدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في "يوم العلم" العهد مع الوطن بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن تبقى رايته مصدر فخرنا و رمزاً لقوة وحدتنا

وقال سموه عبر تويتر: قبل خمسين عاماً، توحد شعبنا واجتمعت كلمته تحت راية واحدة، وفي "يوم العلم" نجدد العهد مع الوطن بقيادة الشيخ خليفة بأن تبقى رايته مصدر فخرنا واعتزازنا ورمزاً لقوة وحدتنا.

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