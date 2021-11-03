إصدارات جديدة ثرية لحاكم الشارقة

المصدر: الشارقة ـ البيان

تشارك «منشورات القاسمي» في الدورة الأربعين لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، بمؤلفات جديدة ثرية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تتنوع بين البحثية والعلمية والتاريخية، وتستند إلى الوقائع اليومية للأحداث، حيث دونت في ملفات وكتب وبحوث ودراسات عربية مرموقة، وتصدى لها سموه بالتحقيق والتدقيق.

«من هو الهولي؟»

ومن أحدث إصدارات «منشورات القاسمي» لمؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي كتيب بعنوان «من هو الهولي؟» يقدم فيه مؤلفه سرداً وثائقياً عن قبائل الهول المنتشرة في العراق وشبه الجزيرة العربية

«مرسوم بابوي»

وأما كتاب : «مرسوم بابوي.. للبابا أوربان الثامن.. بابا الكنيسة الكاثوليكية، والمؤرخ بتاريخ الرابع من شهر أغسطس عام 1624» والصادر في طبعتين باللغتين العربية والإنجليزية، تحقيق صاحب السمو حاكم الشارقة، فيقع الكتاب في (74) صفحة في (النسخة العربية)، و(56) صفحة لـ (النسخة الإنجليزية).

وأما كتاب «اتفاقية الصداقة والتجارة بين السلطان برغش بن سعيد سلطان زنجبار وملك البرتغال.. 1879م» فهو من تحقيق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، ويقع الكتاب في (68) صفحة وزود بصور من بنود الاتفاقية التي بلغ عددها (18) بنداً.

ويأتي هذا التحقيق في إطار جهود سموه العلمية المتواصلة لخدمة الباحثين والمختصين - المهتمين بتاريخ زنجبار والخليج العربي وتراثها، من خلال تقديم مجموعة متميزة من الدراسات التاريخية الجادة، التي أصبحت مصدراً مهماً لكل من أراد أن يكتب عن تاريخ المنطقة.

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