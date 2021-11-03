وفد ألماني يزور مركز الإمارات للسياسات

المصدر: (دبي - البيان)

استقبلت الدكتورة ابتسام الكتبي رئيسة مركز الإمارات للسياسات، في مقر المركز، وفداً دبلوماسياً ألمانياً رفيع المستوى، برئاسة نيلز أنين، وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية الاتحادية.

وضمّ الوفد كلاً من غريغوري بليدجيان، رئيس إدارة شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الألمانية، وكارستين ويلمز، مستشار السفارة الألمانية لدى دولة الإمارات.

وناقشت الدكتورة الكتبي مع المسؤولين الألمان تطورات الأوضاع في المنطقة، ورؤية مركز الإمارات للسياسات بشأنها.

وبدوره أشاد أنين ومرافقوه بالمكانة التي حققها المركز بوصفه مركزَ تفكير رائداً في المنطقة، وبالدور المهم الذي يضطلع به في تطوير مقاربات معمَّقة لقضايا الإقليم ومشكلاته، كما أبدوا إعجابهم بالتطور المستمر في أعمال المركز وأنشطته المختلفة، والتي تُفيد الدبلوماسيين والمهتمين بفهم قضايا المنطقة ووضع مقاربات رصينة وجادة لها.

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