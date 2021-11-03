الإمارات تبحث تعزيز التعاون مع ألمانيا

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، أمس، نيلز أنين وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية.

وتبادل الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي الحديث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، واستعرضا العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وأكدا ما تشهده هذه العلاقات من تطور ونمو وحرص على تعزيز التعاون المشترك.

وأشاد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان بالتواصل المستمر بين البلدين والعلاقات المتميزة التي تربط دولة الإمارات بألمانيا، وأكد العمل على تطويرها وتنميتها على مختلف الأصعدة.

وبحث معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ونيلز أنين وزير الدولة في وزارة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، أمس، سبل تعزيز التعاون وعلاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات وألمانيا.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات وتعزيز الشراكة بين البلدين، إلى جانب آخر المستجدات الإقليمية والدولية.

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش، خلال اللقاء، عمق العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والتي تتميز بكونها علاقات راسخة واستراتيجية وتشهد تنسيقاً وتعاوناً مستمراً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز