سفير كازاخستان: محمد بن زايد قدم نموذجاً جديداً في صناعة السلام العالمي

المصدر: أبوظبي - وام

أعرب ماديار مينيليكوف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، عن فخر واعتزاز بلاده بحصول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على جائزة «نزار باييف2021 لعالم خالٍ من الأسلحة النووية والأمن العالمي».

وقال: «إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد قدم نموذجاً جديداً، في صناعة السلام والأمان العالمي ومكافحة الانتشار النووي، بل وأثبت أنه شخصية قيادية عالمية استثنائية، تستحق التكريم والتقدير لمساهمته في ضمان السلام والاستقرار الإقليمي والتنمية الاقتصادية المستدامة».

تهنئة

وأضاف: «نبارك ونهنئ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على تسلمه جائزة نزار باييف لعالم خالٍ من الأسلحة النووية والأمن العالمي 2021 من الرئيس الأول لجمهورية كازاخستان، سعياً مشتركاً من أجل الوصول إلى عالم ينعم بالسلام وينبذ العنف والتطرف، باعتبار ذلك يدخل ضمن الأجندة الاستراتيجية لدولتي الإمارات وكازاخستان».

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تسلم يوم 28 أكتوبر الماضي في أبوظبي من نور سلطان نزار باييف الرئيس الأول زعيم الأمة رئيس مجلس الأمن في جمهورية كازاخستان الصديقة جائزة «نزار باييف 2021 لعالم خالٍ من الأسلحة النووية والأمن العالمي»، والتي تمنح تقديراً لجهود الشخصيات المساهمة في تعزيز السلم الإقليمي والدولي وفض النزاعات والحد من انتشار الأسلحة النووية إضافة إلى ترسيخ الثقة المتبادلة بين الشعوب والدول ومحاربة التطرف.

مسيرة

وقال السفير الكازاخي: «بعد 30 عاماً من إنجازات الاستقلال التي قادها الرئيس الأول نزار باييف، ووصلت آثارها وتأثيرها محلياً وإقليمياً وعالمياً، فهو بالتأكيد لا يسعى إلى الشهرة، بقدر ما هو يجسد فلسفة وقناعة ولدت معه منذ حصول كازاخستان على استقلالها، التي استطاع خلالها رسم صورة مشرقة ومشرّفة لبلاده وأبناء جلدته، أمام الشعوب الإقليمية والعالمية على حد سواء».

وقال السفير: «تمثل كازاخستان اليوم نموذجاً واضحاً لكيفية حصول أي دولة على الازدهار الاقتصادي والأمن القومي من دون أسلحة نووية، وتبرهن مساهمتها في برنامج نزع السلاح النووي على التزامها بأهداف الأمن العالمي، مما جعل كازاخستان عضواً حاسماً وفعّالاً وموثوقاً في المجتمع الدولي، كما أن تحول كازاخستان خلال التسعينيات من دولة مستقلة حديثاً تمتلك واحدة من أكبر الترسانات النووية في العالم إلى دولة تخلت عن الأسلحة النووية، يشكل وجود إرادة واعية مدركة للمصلحة الإنسانية والبشرية».

مكانة

أكد السفير مينيليكوف أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد عمقاً استراتيجياً وتنموياً واقتصادياً، وأن البلدين يقدمان نموذجاً مميزاً وفاعلاً وقادراً على قيادة العالم نحو السلام العالمي والمستقبل الأفضل للأجيال المقبلة.

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