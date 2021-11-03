تكريم المساهمين في إنشاء «مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني» في عجمان

المصدر: عجمان- البيان

كرم اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان رئيس فريق إدارة الطوارئ والكوارث والأزمات في عجمان الجهات المساهمة في إنشاء وتجهيز مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني في إمارة عجمان، والذي أنشئ من قبل شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة في أبوظبي وذلك بحضور عبدالله إبراهيم أبو الشوارب مدير مركز الطوارئ والأزمات والكوارث في عجمان.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي إن إنشاء مستشفى محمد بن زايد الميداني تم خلال وقت قياسي بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات المساهمة في إنشائه، رغم القيود التي فرضتها جائحة كورونا، وكانت كل جهة على قدر المسؤولية في إتمام المطلوب حتى افتتاح المستشفى ليباشر استقبال المصابين بفيروس كورونا ويقدم لهم الخدمات العلاجية وفق أعلى المعايير العالمية.

تكريم

وسلم دروع التكريم للمكرمين من القيادة العامة لشرطة عجمان، والعقيد رائد عبيد الزعابي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني، وحمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية، والدكتور فوزي الأيوبي المدير الفني بمدينة الشيخ خليفة الطبية، ودائرة البلدية والتخطيط، ومدير إدارة سعادة المتعاملين أحمد حسن في شركة الاتحاد للماء والكهرباء، وأحمد الفورة المدير الفني لشركة إيمز جروب، وزايد البداد الرئيس التنفيذي لمجموعة البداد، وأثنى على دورهم المشرف ودعمهم الكبير طوال فترة إنشاء المستشفى، فكان صرحاً طبياً ميدانياً متميزاً بدقة الأداء وجودة الخدمات المقدمة، متمنياً لهم التوفيق.

من جانبهم أكد المكرمون أن ما قاموا به هو واجب وطني وأخلاقي تجاه دولة الإمارات وشعبها والمقيمين فيها، فالصحة وسلامة المجتمع مسؤولية جماعية مشتركة تقع على عاتق الجميع، مثمنين دور القيادة الرشيدة في إدارة الأزمة والخروج من الجائحة إلى بر الأمان.

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