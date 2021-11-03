«أبوظبي القضائية» و«الأكاديمية الحكومية» تتعاونان في مجال التدريب

المصدر: (أبوظبي- البيان )

أبرمت أكاديمية أبوظبي القضائية بدائرة القضاء في أبوظبي، وأكاديمية أبوظبي الحكومية، اتفاقية شراكة بشأن التعاون في مجال التدريب، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات في المجالات المختلفة ذات العلاقة بالتدريب القانوني والقضائي والعلوم المساعدة للعاملين في الحقل القانوني، سواء كانت من العلوم الإدارية أو الاقتصادية أو السلوكية أو غيرها، فضلا عن تطوير برامج تدريبية مشتركة تستهدف الباحثين عن عمل من الخريجين الجدد.

وتنفيذاً لهذه الاتفاقية، سيتم إطلاق برنامج التكوين الأساسي للباحثين القانونيين، الذي تم تصميمه خصيصاً للباحثين والموظفين الحاصلين على درجة البكالوريوس في الجهات الحكومية كافة ممن لم يحصلوا على تدريبات موسعة تسهم في تكوين أساسيات ممارستهم للمهن القانونية، إلى جانب صقل مهارات الخريجين الجدد من الباحثين عن عمل لدى الجهات الحكومية، بما يعزز فرص التحاقهم بالوظائف.

وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، رئيس مجلس إدارة أكاديمية أبوظبي القضائية، إن إبرام هذه الاتفاقية يأتي في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بضرورة التعاون مع الجهات الحكومية في إطار مفهوم الحكومة المتكاملة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

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