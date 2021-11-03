بحث تعزيز التعاون في الطاقة مع المغرب

المصدر: دبي - البيان

استقبل معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية، في جناح الإمارات في COP26، وذلك على هامش مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26) والذي تستضيفه مدينة غلاسكو بإسكتلندا.

وقال معاليه عبر الحساب الرسمي لمكتب المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات العربية المتحدة: «فخورون بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية والروابط الأخوية مع المغرب الشقيق، تجمعنا رؤية وأهداف مشتركة، ونعمل على تعزيز فرص التعاون في مجالات الطاقة، والطاقة المتجددة والعمل المناخي».

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