«تنفيذي الشارقة» يطّلع على أداء الحضانات الحكومية

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة صباح أمس في مكتب صاحب السمو الحاكم اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

تطوير

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمتعلقة بتطوير العمل الحكومي من خلال مشروعات تنموية في كل القطاعات الحيوية وتوفير خدمات حكومية رائدة، وتوفير العيش الكريم للقاطنين على أرض إمارة الشارقة.

واطلع المجلس على التقرير المقدم من مجلس الشارقة للتعليم حول أداء الحضانات الحكومية في إمارة الشارقة، والتي توفر خدمات رعاية متميزة للأطفال بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وتناول التقرير كل الإجراءات والآليات المتبعة لتوفير بيئة صحية آمنة للأطفال، بالإضافة إلى الوسائل والأنشطة التعليمية والتربوية والترفيهية وغيرها، وتضمن التقرير سبل تطوير كل الخدمات ورفع مستواها التعليمي، والعمل على استيعاب أعداد أكثر من الأطفال خلال المراحل المقبلة.

تقرير

وناقش المجلس التقرير المقدم من دائرة التنمية الاقتصادية حول المؤشرات الاقتصادية لتطبيق تعديلات قانون الشركات التجارية المتعلقة بالتملك الأجنبي.

وتناول التقرير أبرز المؤشرات من حيث أعداد الرخص التجارية وأنواعها والخدمات المقدمة لكل المستثمرين بالإضافة إلى الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي.

وتضمن التقرير جملة من التوصيات المقترحة التي اعتمدها المجلس بما يسهم في دعم البيئة الاقتصادية، وتحفيز المستثمرين في مختلف القطاعات والأنشطة التقليدية والحديثة.

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