«الشؤون الاجتماعية بالوطني» تواصل مناقشة الضمان الاجتماعي

المصدر: (دبي ـ البيان)

واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي مناقشة موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن الضمان الاجتماعي، وذلك خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة ضرار بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، ومشاركة أعضاء اللجنة كل من: هند حميد العليلي مقررة اللجنة، وجميلة أحمد المهيري، وحميد علي الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، ومحمد عيسى الكشف، وناعمة عبدالرحمن المنصوري.

وقال ضرار بالهول الفلاسي إن اللجنة ناقشت الملاحظات والمقترحات التي توصلت إليها خلال اجتماعاتها السابقة مع ممثلي المؤسسات والجمعيات الخيرية الاتحادية والمحلية، حيث اطلعت على التحديات التي تواجه تلك المؤسسات في تنفيذ عملها، ومن أبرزها آلية صرف المعونات والضمانات الاجتماعية وتحديد الفئات المستفيدة منها.

وأضاف أنه ضمن خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي، ستقوم اللجنة بزيارات ميدانية لعدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية، وستعقد اجتماعاً مع ممثلي الوزارة لتبادل وجهات النظر حول الملاحظات والمقترحات التي خرجت بها اللجنة.

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