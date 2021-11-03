عمار النعيمي يطّلع على تقرير إجراءات تعزيز الشفافية

المصدر: عجمان - وام

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، جلسة المجلس التنفيذي التاسعة لعام 2021 التي اطلع خلالها على البرنامج التدريبي للباحثين عن العمل وتقرير مؤشر جاذبية عجمان وبعض القرارات التنظيمية في الإمارة.

وقال سموه في بداية الجلسة إن الاحتفالات التي تشهدها الدولة بيوم العَلَم تأتي محملة بمشاعر الفخر والولاء للوطن معززة الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن والمواطنين ومشكلة دافعاً كبيراً نحو مواصلة العمل بجد واجتهاد ليبقى علم دولة الإمارات عالياً خفاقاً في مختلف المحافل والمناسبات.

إجراءات

واطلع سمو رئيس المجلس والأعضاء على تقرير حول إجراءات تعزيز الشفافية والتقارير المتعلقة بقطاع ترخيص الأعمال وناقش التوصيات التي من شأنها تعزيز آليات التدقيق على صحة البيانات والمعلومات وتبادلها مع أصحاب المصلحة بغرض دعم منظومة اتخاذ القرار ومرونة الإجراءات الحكومية المعنية بقطاع الأعمال.

واستعرض المجلس البرنامج التدريبي للخريجين والباحثين عن العمل من مواطني الإمارة لزيادة تنافسيتهم في سوق العمل في إطار حرص حكومة عجمان على الاستثمار في تطوير رأس المال البشري. واطلع أعضاء المجلس كذلك على تقرير حول مؤشر جاذبية عجمان والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة.

نتائج

وأظهرت نتائج التقرير أن نسبة الرضا العام عن خدمات الرعاية الصحية بلغت 94.3% فيما بلغت نسبة الرضا العام عن خدمات التعليم 93% وفي الخدمات العامة بلغت نسبة الرضا العام 92.2% أما في قطاع الاتصالات فقد بلغت نسبة الرضا العام 86.6% و90.3% نسبة الرضا العام عن البنية التحتية وفي قطاع المواصلات العامة بلغت نسبة الرضا العام 94.8%. وأوصى المجلس بتشكيل لجنة محلية لقيادة احتفالات الإمارة باليوبيل الذهبي للدولة ومشاركة الإمارة في مبادرة «خمسون يوماً للخمسين».

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