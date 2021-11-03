تعاون بين «إسلامية دبي» ومجمع الفقه الدولي في السعودية

المصدر: دبي - البيان

أبرمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مذكرة تعاون مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، المتفرع عن منظمة التعاون الإسلامي، وذلك انطلاقاً من الرغبـــة المشــتركة بين الدائرة والمجمع، تحقيقاً للتلاقي الفكري والتكامل المعرفي بين فقهاء المذاهب الإسلامية المعتبـرة والمختصين في مجالات المعرفة والعلوم الإنسانية والطبيعية بغية بيان الموقف الشرعي من مشكلات الحياة المعاصرة بما ييسر الإفادة منه في تطوير التشريعات والقوانين والأنظمة، بهدف توطيد جسور التعاون بما يحقق المصلحة العامة.

تفاهم

ووقع مذكرة التعاون كل من حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام الدائرة، والدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، إذ حضر توقيع المذكرة الدكتور عمر محمد الخطيب، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية، وأحمد درويش المهيري، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري، ومحمد علي بن زايد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع شؤون المساجد، وعبدالله عبيد الدلال، مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، ومروان محمد الشحي، مدير إدارة الشؤون القانونية، ووفد من مجمع الفقه الإسلامي الدولي.

وأفاد مدير عام الدائرة أن مذكرة التعاون تصب في صلب الرؤى والأهداف الاستراتيجية بين الجهتين، وستسهم في تحقيق أهداف الدائرة المعنية بتنمية الوعي الديني والمحافظة على التراث الإسلامي.

بحوث

تهدف مذكرة التعاون إلى تعزيز التعاون في المجال المشترك بين الجهتين، وهو البحوث والدراسات العلمية، والتميز بتكوين المعرفة وتطويرها ونشرها وتطبيقها إثراء لحياة الأفراد والمجتمعات والتعامل مع القضايا الفقهية المعاصرة المتعلقة بالإفتاء والعمل الخيري.

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