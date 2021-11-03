رئيس منغوليا يستقبل سفير الإمارات

المصدر: (أولان باتور- وام)

استقبل خوريلسوخ أوخنا، رئيس جمهورية منغوليا، عبدالله عبدالرحمن عبدالله الطنيجي، سفير الدولة لدى جمهورية منغوليا، بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير للدولة في منغوليا.

ونقل السفير تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى رئيس منغوليا وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

ومن جانبه حمل رئيس منغوليا، السفير تحياته إلى القيادة الرشيدة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً، بالمزيد من التطور والنماء. وأثنى على الجهود التي بذلها السفير خلال فترة عمله في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية منغوليا، متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة.

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