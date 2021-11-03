جمعية الإمارات الخيرية في رأس الخيمة تطلق هويتها الجديدة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

أطلقت جمعية الإمارات الخيرية في رأس الخيمة، أمس، هويتها الجديدة بتغيير مسمى «جمعية الرحمة للأعمال الخيرية» تنفيذاً للمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 2021، تزامناً مع الاحتفاء باليوبيل الذهبي وبالمراحل الإنسانية الفريدة للخمسين عاماً الأولى من تاريخ دولة الإمارات، والإعداد للتحوّل الفاعل والمسُتدام للخمسين عاماً القادمة في التمكين المستدام للعمل الخيري والإنساني.

رؤية

وأكد خلف سالم بن عنبر نائب رئيس جمعية الإمارات الخيرية، خلال المؤتمر الصحافي، أن إطلاق الهوية الجديدة لجمعية الإمارات الخيرية يأتي ضمن أهداف دولة الإمارات التي باتت صرحاً للعمل الخيري والإنساني، بعدما سخرت جميع الإمكانات وأسس الريادة والتميز لتحقيق رؤيتها ورسالتها السامية في الوقوف إلى جانب شعوب العالم، عبر تنفيذ المشاريع الخيرية والإنسانية، وها هي جمعية الإمارات الخيرية تبرهن اليوم على قدرتها بمواكبة كل تطور نحو التجديد سعياً منها لخدمة العمل الخيري وتمكينه بكل كفاءة واقتدار.

عطاء

وأكد عبدالله سعيد الطنيجي أمين عام جمعية الإمارات الخيرية في رأس الخيمة، أن اختيار الهوية والمسمى الجديد «جمعية الإمارات الخيرية» جاء تيمناً باسم الدولة التي أضحت مظلة يحتمي بها كل من هو صاحب حاجة، وصار العمل الخيري والإغاثي سمة مميزة لهذا البلد المعطاء، الذي كان حاضراً في كافة الأزمات، فضلاً عن روح العطاء والتكافل التي أرسى قواعدها قيادتنا الرشيدة، والعطاء اللامحدود لأصحاب الأيادي البيضاء من المحسنين والمتبرعين.

إنجازات

قال خلف سالم بن عنبر: حققت الجمعية إنجازات مشرفة في رسم الأمل والمستقبل منذ إنشائها في عام 2010، وتحقيق سبل العيش الكريم عبر المشاريع والبرامج والخدمات الخيرية التي ينتفع بها آلاف المحرومين وأصحاب الحاجات داخل الدولة وخارجها.

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