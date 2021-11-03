توقيع 3 اتفاقيات في ختام تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة

المصدر: دبي - البيان

شهد معالي مطر محمد الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، في ختام أعمال مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، توقيع 3 اتفاقيات مع الشركات المشاركة في التحدي، لتطوير حلول تكنولوجية ذاتية القيادة، الأولى بين شركة «كريم» وشركة «كيوي بوت» «Kiwibot»، لتطوير خدمة توصيل الوجبات والسلع الاستهلاكية، باستخدام الروبوتات، والثانية بين شركة ماجد الفطيم وشركة ياندكس، لاستكشاف حلول تقنية مستقلة لتعزيز قدرات توصيل الميل الأخير لكارفور، والثالثة بين شركة «نون» ونيوليكس ومعهد روشيستر للتكنولوجيا بدبي «ار أي تي»، لتقديم خدمات لوجستية ذاتية القيادة، في الحرم الجامعي.

ريادة دبي

وأكد معالي مطر محمد الطاير أن توقيع الاتفاقيات يسهم في تعزيز ريادة دبي العالمية في تطوير حلول تكنولوجية ذاتية القيادة، تدعم رحلات الميل الأخير لشحن البضائع للمتعاملين، كما يسهم في دعم استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي، إلى رحلات ذاتية القيادة، من خلال وسائل المواصلات المختلفة، بحلول عام 2030.

وقال: هذه الاتفاقيات أحد مخرجات تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، الذي يعد منصة عالمية للشركات والجامعات ومراكز البحوث والتطوير لتنفيذ سيناريوهات وتطبيق تقنيات التنقل الذاتي في دبي، والتوسع في استخدام التنقل ذاتي القيادة على المستويات كافة، وتشجيع الشركات والمؤسسات على التعامل مع التحديات القائمة.

كريم وكيوي بوت

ونصت اتفاقية الشراكة بين شركة «كريم» وشركة «كيوي بوت» «Kiwibot»، على إطلاق خدمة توصيل الأطعمة والسلع الاستهلاكية باستخدام الروبوتات عبر المناطق السكنية في دبي، وهي الخدمة الأولى من نوعها في المنطقة، إذ ستطلق «كريم» بالتعاون مع «كيوي بوت»، برنامجاً تجريبياً لدراسة جدوى السوق وتقييم أفضل المواقع الجغرافية، ويعد حرم الجامعات والمناطق السكنية عالية الكثافة، المواقع الرئيسة المرشحة للبرنامج التجريبي، وستقوم هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بدعم المبادرة من خلال توفير الإطار التنظيمي. وقع الاتفاقية باسل النحلاوي، المدير العام للتنقل لدى شركة كريم، وفيليبي شافيز كورتيس، الرئيس التنفيذي لشركة كيوي بوت.

وقال باسل النحلاوي: نتطلع إلى العمل مع «كيوي بوت» وهيئة الطرق والمواصلات، لإطلاق مركبات ذاتية القيادة ضمن عروضنا والمساهمة في دعم استراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة، لتوفير التنقل السهل والموثوق به وقليل التكلفة.

ومن جانبه قال فيليب شافيز كورتيس، الرئيس التنفيذي لشركة «كيوي بوت»: يسعدنا إطلاق هذه المرحلة التجريبية مع «كريم»، والتقدم خطوة نحو استخدام روبوتات التوصيل في المنطقة.

الفطيم وياندكس

ووقعت شركة ماجد الفطيم، مركز التسوق الرائد في المجتمعات والتجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى، اتفاقية تعاون مع شركة ياندكس، إحدى أكبر شركات تقنية المعلومات في أوروبا، لاستكشاف حلول تقنية مستقلة لتعزيز قدرات توصيل الميل الأخير، لتسليم طلبات كارفور باستخدام تقنية القيادة الذاتية، واستكشاف خدمات تكنولوجيا القيادة الذاتية.

وتأتي هذه الاتفاقية استجابةً للنمو السريع على الطلبات عبر الإنترنت، وتمكين متعاملي كارفور في مناطق مختارة من الدولة، من تلقي طلباتهم عبر الإنترنت بوساطة روبوتات مبتكرة من ياندكس للتوصيل الذاتي كجزء من البرنامج التجريبي الذي من المقرر إطلاقه مطلع عام 2022.

وقع الاتفاقية هاني وايس، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للتجزئة، وأرتيم فوكين، رئيس تطوير الأعمال في مجموعة ياندكس للقيادة الذاتية.

وتنص الاتفاقية على دعم تقنية المركبات ذاتية القيادة من شركة ياندكس، التي تتميز بقدرتها على تخطيط الطريق الأكثر أماناً بشكل فوري وبكفاءة عالية، واكتشاف المركبات والمشاة بالقرب منها، وقدرتها على السير بسرعات تصل إلى 8 كيلومترات في الساعة، على الأرصفة أو مناطق المشاة الأخرى، وسيكون بمقدور المتعاملين تتبع حركة المركبات مباشرة عبر تطبيق «MAFCarrefour».

وقال هاني ويس: بصفتنا شركة رائدة في تجارة التجزئة، فإن قيادة صناعة التجزئة إلى المستقبل هي مسؤوليتنا، ومن خلال العمل جنباً إلى جنب مع ياندكس، والدعم المستمر من هيئة الطرق والمواصلات، نحن متحمسون لاستكشاف حلول الميل الأخير الجديدة والمبتكرة، لنوفر لعملائنا قدراً أكبر من المرونة والراحة والسرعة في طلباتهم عبر الإنترنت، يسعدنا أن تتحرك العجلة لكي يبدأ كارفور تسليم الطلبات عبر روبوتات آلية بالكامل ذاتية القيادة.

ومن جانبه قال ديمتري بولشوك، رئيس مجموعة ياندكس للقيادة الذاتية: يستمر الطلب على التوصيل الآلي لحلول الميل الأخير في النمو في جميع أنحاء العالم. ليس فقط في الشركات، ولكن أيضاً في المدن وحتى الدول بأكملها تهتم بهذه التقنية، وما من شك في أن التوصيل ذاتي القيادة لديه القدرة على تحسين حياة الناس في المدن، مع مساعدة الشركات على تحسين الخدمات اللوجستية وخفض التكاليف.

نون ونيوليكس و«ار أي تي»

ووقعت شركة «نون»، وشركة «نيوليكس»، ومعهد روشيستر للتكنولوجيا دبي «ار أي تي»، اتفاقية تعاون، لتشغيل مركبات ذاتية القيادة من إنتاج شركة نيوليكس، لتوفير خدمات لوجستية ذاتية القيادة، وتوصيل منتجات شركة «نون» للمتعاملين، في الحرم الجامعي لمعهد روشيستر للتكنولوجيا بدبي.

وقع الاتفاقية منصور الغرير رائد أعمال مقيّم في شركة «نون»، ووانغ يونغبو المدير الإقليمي لشركة نيوليكس، والدكتور يوسف العساف رئيس معهد روشيستر للتكنولوجيا.

وأكد المهندس معمّر خالد الكثيري، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الهندسية في سلطة واحة دبي للسيليكون أن الإعلان عن تطوير مركبة ذاتية القيادة للخدمات اللوجستية ضمن حرم معهد روشيستر للتكنولوجيا بدبي في واحة دبي للسيليكون، وبالتعاون مع شركة «نيوليكس» للتكنولوجيا وشركة «نون» يشكل خطوة نوعية تأتي عقب اختتام تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة لهيئة الطرق والمواصلات بدبي.

ثقافة الابتكار

قال الدكتور يوسف العساف، رئيس معهد روشيستر للتكنولوجيا بدبي: يحرص المعهد، على تكريس ثقافة الابتكار وريادة الأعمال والبحث التطبيقي الذي يتميز بها، ليكون بيئة عمل متكاملة لطلابه وشركائه وقطاع التكنولوجيا ككل، ويعقد شراكات نوعية مع المؤسسات والشركات الملتزمة دعم البحوث التطبيقية التي ترتقي بجودة الحياة وإيجاد الحلول المبتكرة.

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