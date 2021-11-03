القنصل البريطاني يطلع على خطط الدفاع المدني بدبي

المصدر: دبي - البيان

استقبل الفريق خبير راشد ثاني المطروشي المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، سايمونبيني قنصل عام المملكة المتحدة في دبي والمناطق الشمالية، واستعرض الفريق المطروشي استراتيجيات الدفاع المدني في قطاعات الإطفاء والإنقاذ والسلامة الوقائية والخدمات الذكية، والموارد والخدمات المساندة، والمعايير العالمية التي أعدها ويعتمدها الدفاع المدني للبنية الأساسية للسلامة في جميع المباني والمنشآت بدبي.

خطط

وقدم الفريق المطروشي شرحاً تفصيلياً عن خطط الدفاع المدني لتأمين فعاليات وأنشطة إكسبو 2020، والتي ينفذها تحت إشراف اللجنة العليا للأزمات والكوارث في دبي، إضافة إلى الخطط التشغيلية لفرق العمل والتطبيقات العملية لأفضل الممارسات العالمية في المجالات التخصصية بحرفية عالية ووفق تقنيات حديثة ومتطورة، تحقيقاً لتطلعات القيادة العليا في إخراج الحدث الدولي بالصورة التي تليق بمكانة دبي العالمية. ورافق المطروشي القنصل البريطاني في جولة ميدانية شملت غرفة العمليات المركزية، حيث أطلعه على أحدث تقنيات السيطرة والتحكم، وآلية إدارة البلاغات الواردة.

علاقات

وأهدى الفريق خبير راشد المطروشي القنصل البريطاني الدرع التذكارية للدفاع المدني بدبي، والذي بدوره تقدم بوافر الشكر والتقدير للدفاع المدني بدبي على جهوده الحثيثة في توطيد علاقاته مع الجهات الدبلوماسية في الدولة.

حضر اللقاء مع القنصل البريطاني اللواء جمال بن عاضد مساعد المدير العام للموارد، والخدمات المساندة، والعميد راشد خليفة الفلاسي مساعد المدير العام للخدمات الذكية، والعميد خبير علي حسن المطوع مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ، ومن جانب القنصلية البريطانية في دبي كل من روبيرت بريكر السكرتير الأول لشؤون الأمن والدفاع، ودارين فريزر مستشار تجاري لقطاع الأمن والإطفاء بالقسم التجاري.

تعاون

ثمّن الفريق خبير راشد ثاني المطروشي زيارة القنصل البريطاني في دبي إلى الإدارة العامة، مشيداً بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات، والمملكة المتحدة في مختلف المجالات، ودور البعثات الدبلوماسية في تعزيز التعاون المشترك، مؤكداً العلاقة المثمرة التي تربط الدفاع المدني بدبي وأجهزة الإطفاء في بريطانيا للارتقاء بمحاور العمل التخصصي، وتبادل الزيارات والخبرات العملية التي أسهمت في تطوير منهجيات مكافحة الحريق وتعزيز معايير واشتراطات السلامة والوقاية.

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