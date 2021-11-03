إعلان بروتوكول الاحتفال بـ«يوم الشهيد» و«الخمسين»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن الدكتور سيف جمعة الظاهري المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، عن بروتوكول الاحتفاء بـ«يوم الشهيد» والاحتفال باليوم الوطني الخمسين للدولة، وذلك خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» التي عقدت اليوم.

وقال الظاهري، خلال الإحاطة الإعلامية: نؤكد من خلال البروتوكول على إبراز نتيجة فحص PCR سلبية خلال 96 ساعة من موعد الفعالية وقياس درجة الحرارة قبل الدخول، كما يشير البروتوكول إلى أن الطاقة الاستيعابية لحضور الفعاليات تبلغ نسبتها 80 في المئة مع الالتزام بارتداء الكمامات طوال الوقت في الأماكن المغلقة أو عند الازدحام، بالإضافة إلى تطبيق التباعد الجسدي لمتر ونصف المتر، ويسمح للعائلة الواحدة بالجلوس أو الوقوف مع بعض من دون الحاجة لتطبيق التباعد الجسدي.

تطبيق

وأضاف: كما يسمح بالحضور لجميع الفئات العمرية من متلقي اللقاح فقط الذين أكملوا 14 يوماً مع تطبيق بروتوكول الجرعة الداعمة أو المرور الأخضر، ويوصي البروتوكول أيضاً بالاكتفاء بتقديم التحية عن بعد وبدون المصافحة أو العناق وضرورة وجود التباعد بين الأفراد عند التصوير.

وأكد أنه سيتم أيضاً تشكيل فرق من قبل الجهة المنظمة للحفل أو الفعالية للتأكد من تطبيق والالتزام بكافة الاشتراطات المعلن عنها وضمان تنظيم الدخول وعدم إحداث تجمعات أو ازدحام مع الاستعانة بحواجز لتحديد المداخل والمخارج للفعالية، مشيراً إلى ضرورة تعقيم وتطهير الأماكن بشكل مستمر ودوري ووجود أدوات التعقيم عند مداخل ومخارج دورات المياه.

وأضاف: نوصي أيضاً بمتابعة المستجدات للبروتوكولات الصادرة من الجهات المحلية مع ضرورة الالتزام بها طوال فترة الاحتفال حرصاً على صحتكم وسلامتكم.

وقال الدكتور سيف جمعة الظاهري المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث: إن حكومة دولة الإمارات تنعم برؤية سديدة للمستقبل قادرة على أن تتعامل مع الظروف غير الاعتيادية ومواجهة التحديات بحنكة ورصانة، مؤكداً جاهزيتنا العالية لمواجهة أي تحدٍ قد يحدث بمرونة واستعداد عالٍ.

جهود

وأكد أن القطاع الصحي يواصل جهوده بهدف الوصول إلى المناعة المجتمعية من خلال توفير اللقاحات للفئات المؤهلة لأخذ التطعيم، حيث وصلت نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من إجمالي السكان إلى 97.92 في المئة، في حين بلغت نسبة متلقي جرعتي اللقاح 87.86 في المئة من إجمالي السكان.

وأشار إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع أعلنت إجازة الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد 19 «فايزر- بيونتك» للفئة العمرية من 5 إلى 11 عاماً، الأمر الذي يدل على مأمونية اللقاح وفق الدراسات السريرية التي أجراها القطاع الصحي لضمان المناعة المجتمعية لجميع الفئات.

وأكد أن دولة الإمارات حققت مكاسب عديدة في ظل جائحة «كوفيد 19» ولا تزال تحافظ على مكانتها إقليمياً ودولياً. ووفق مؤشرات بلومبرغ العالمية تقدمت دولة الإمارات ثلاث مراتب لتحتل المرتبة الثالثة عالمياً والأولى إقليمياً في مؤشر المرونة للتعامل مع «كوفيد 19» في أكتوبر الماضي، لتبرهن على كفاءة نموذجها الرائد في إدارة الأزمة، كما لا تزال دولة الإمارات تحافظ على صدارتها في مؤشر الدولة الأكثر توزيعاً للقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية على المستوى الدولي.

وأوضح أن القطاع الصحي وبالتنسيق والتعاون مع الشركاء يتابع عن كثب التطورات للوضع الوبائي في الدول الأكثر انتشاراً للمتحورات، ولذلك يوصي الجمهور الكريم بالمتابعة أيضاً لكل المستجدات المتعلقة بالدول التي يرغب الجمهور بالسفر إليها، وذلك حرصاً على صحتهم وسلامتهم.

وقال: بالنسبة للوضع الوبائي في الدولة فإن القطاع الصحي يواصل العمل على توسيع نطاق الفحوصات وتوفير اللقاح مجاناً لجميع الفئات المستهدفة من دون استثناء، الأمر الذي أسهم في الحد من انتشار الفيروس وتقليل الإصابات والوفيات.

وأضاف: نود أن نطمئن الجمهور ونؤكد جاهزية الدولة العالية في التعامل مع تداعيات الوباء، وأن جهود القطاع الصحي مستمرة لضمان سلامة وصحة كافة الأفراد وجميع شرائح المجتمع.

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