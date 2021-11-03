صقر غباش: الوحدة متجذرة بين أبناء الإمارات

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن يوم العلم مناسبة تتجسد فيها أسمى معاني الوحدة واللحمة الوطنية، المتجذرة بين أبناء الإمارات، قيادة وشعباً، فعلم الدولة يحتل مكانة عالية رفيعة، باعتباره رمزاً من رموز الوحدة، ومصدراً من مصادر الفخر والعزة والاحترام، فدولة الإمارات تتبوأ اليوم مكانة مرموقة بين دول العالم، بفضل من الله تعالى، ثم بعزيمة المؤسسين الأوائل، وباستمرارية النهج المخلص من قيادة رشيدة تُعطي بلا حدود بعد أن تجاوزت رؤيتهم الثاقبة، وبصيرتهم العميقة، الحاضر لتلامس آفاق المستقبل بسواعد وعقول أبناء الوطن.

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