المصدر: (دبي - وام)

شكل يوم العلم في السنوات الماضية مناسبة لتسطير اسم الإمارات بأحرف من ذهب في موسوعة الأرقام القياسية العالمية «غينيس»، ففي عام 2020 سجلت القرية العالمية في دبي رقماً قياسياً في «غينيس» تمثل بتجميع أكثر من 1000 علم من أعلام الإمارات لتحقيق الرقم القياسي لأكبر رقم مجمّع باستخدام الأعلام في العالم، والتي شكلت رقم 49.

وحققت القيادة العامة لشرطة دبي عام 2019 إنجازاً بدخول علم الإمارات «غينيس»، في رقمين قياسيين «أطول علم في العالم» و«أكثر عدد من الأشخاص يحملون علماً». ودخل العلم «غينيس» في 28 نوفمبر عام 2017، من خلال أكبر لوحة بشرية متحركة لعلم الإمارات احتفالاً باليوم الوطني الـ46».

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