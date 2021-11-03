«لجنة بطاقة إسعاد» ومركز دبي للتوحد يبحثان الشراكة

المصدر: (دبي ـ البيان)

زار وفد من لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة شرطة دبي، برئاسة منى محمد العامري، رئيس اللجنة، وممثلين عن قطاع الصحة، وقطاع التعليم، وقطاع التسويق، مركز دبي للتوحُد، الواقع في منطقة القرهود في إمارة دبي، وكان في استقبالهم الدكتور محمد العمادي، مدير المركز، وعدد من الموظفين.

وهدفت الزيارة للاطلاع على برامج التربية الخاصّة والخدمات العلاجيّة المُتخصِّصة التي يقدمها المركز للأفراد الذين شُخصوا باضطراب طيف التوحُّد، وإقامة شراكة مع المركز تستطيع اللجنة من خلالها الحصول على خصومات في قيمة الخدمات العلاجية، والرسوم الدراسية المعتمدة لدى المركز، وتقديمها لحاملي بطاقة إسعاد وأقاربهم من الدرجة الأولى.

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