«الإمارات للأبنية الخضراء» يناقش سبل تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050

المصدر: (دبي - البيان)

افتتحت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس الفخري لمجلس الإمارات للأبنية الخضراء والرئيس التنفيذي لشركة التحالف من أجل الاستدامة العالمية، مؤتمر مجلس الإمارات للأبنية الخضراء السنوي الـ 10 الذي يعقد تحت شعار «15 عاماً حافلة بالنجاح لمجلس الإمارات للأبنية الخضراء: من الأبنية الخضراء إلى المدن المستدامة 2030» برعاية وزارة التغير المناخي والبيئة. وناقش سبل تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وأكد المشاركون الحاجة إلى حشد الجهود لدعم المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، مستعرضين التدابير الواجب اتخاذها لتعزيز الاقتصاد الدائري وتشييد مدن صحية ومستدامة، كما تناولوا أحدث الابتكارات الموجهة لتعزيز الاستدامة البيئية ووفر بيئة حوارية مثمرة جمعت الأطراف المعنية في القطاع والجهات الحكومية.

وخلال حديثها للمشاركين في المؤتمر، قالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان: لا يمكن تجاهل مزايا كفاءة الطاقة لتقليل التكلفة في المباني الموفرة للطاقة، ويتعين على المباني أن تكون صديقة لنا ولا تُلحق أي أضرار بصحتنا وصحة أجيال المستقبل. إلا أن قطاع البناء والتشييد لايزال من أكثر القطاعات تسبباً بالمخلفات، ومتأخراً عن القطاعات الأخرى على مستوى إعادة التدوير والاستخدام وهو أمر يتطلب تعزيز الجهود الموجهة لتحقيق الاستدامة.

ومن جانبه قال علي الجاسم، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للأبنية الخضراء: يهدف المؤتمر إلى نشر الوعي بمعايير الأبنية الخضراء وتقاسم الخبرات والمعارف بين جميع المشاركين.

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