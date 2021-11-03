شراكة بين «أبوظبي للجودة» و«جي 42» في إدارة وتشغيل المختبرات

المصدر: أبوظبي - وام

وقع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة اتفاقية شراكة مع شركة «جي 42 للرعاية الصحية» بهدف تفويض خدمات مختبر الفحص المركزي وتعزيز التعاون في عدد من المجالات الحيوية منها إدارة وتشغيل المختبرات، في خطوة من شأنها أن تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوصول إلى أفضل النتائج التي تدعم القطاعات المختلفة.

ويسعى المجلس من خلال هذه الشراكة إلى توسعة نطاق خدمات الفحص المقدمة من مختبر الفحص المركزي وتطوير عملياته تلبية لاحتياجات الجهات الحكومية المرتبطة باستراتيجيات القطاع الحيوي في الإمارة، وتقديم خدمات الفحص في مجالات جديدة مطلوبة من القطاع الصناعي المحلي، وستشمل الشراكة أيضاً دعم نطاق الدراسات والأبحاث والاستشارات التخصصية في مجالات الفحص وغيرها مما يدعم القطاع الصناعي المحلي في عمليات الإنتاج وتحسين المنتجات المحلية وتطويرها في المجالات السابقة.

وأكد الدكتور هلال الكعبي الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، الذي وقع الاتفاقية مع منصور المنصوري الرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة «جي 42»: أن توقيع الاتفاقية يأتي انطلاقاً من حرص المجلس على تعزيز تنافسية أبوظبي والمساهمة في توفير خدمات عالية الجودة في الإمارة.

خدمات

وأوضح الكعبي: أن المجلس يسعى من خلال تفويض خدمات مختبر الفحص المركزي لشركة «جي 42» للرعاية الصحية إلى تحقيق شراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص في أبوظبي لضمان استمرارية الأعمال في القطاعات الاقتصادية المستهدفة، والاستفادة من قاعدة البيانات المتوفرة لبناء منظومة من المعلومات يستفيد منها الشركاء الاستراتيجيون باستخدام ممكنات الذكاء الاصطناعي تساعد في اتخاذ وتنفيذ القرارات.

تفويض

أشار الدكتور هلال الكعبي الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة إلى أن التفويض سيشمل خدمات الفحص المخبري في المجالات المتنوعة كمجال الأغذية والمشروبات، المياه بأنواعها، الأدوية والأجهزة الطبية، الإشعاع، مستحضرات التجميل والعطور، الزراعة، البيئة، بالإضافة إلى مواد التغليف والمواد الملامسة للغذاء والتي ستتم داخل مختبر الفحص المركزي بشراكة مع شركة «جي 42» للرعاية الصحية.

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