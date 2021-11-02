«تدوير» يعالج مليون طن نفايات في الربع الثالث من عام 2021

المصدر: أبوظبي - البيان

بلغ حجم النفايات التي قام مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) بمعالجتها في أنحاء إمارة أبوظبي كافة، في الربع الثالث من عام 2021، نحو 1,040,631.15 طناً من النفايات.

وبلغ حجم النفايات البلدية الصلبة المعالجة في الربع الثالث 10,065.15 طناً من النفايات، فيما بلغ حجم النفايات التجارية والصناعية المعالجة 291,119.53 طناً، أما نفايات الإطارات المعالجة فقد بلغت 8,902.84 طناً.

وعالج المركز من النفايات الخضراء في الفترة ذاتها 12,358.2 طن، إضافة إلى معالجة 5,784.58 طناً من نفايات الحيوانات من المزارع (نفايات المزارع وحظائر الماشية) إلى جانب 2,090.3 أطنان من نفايات الحيوانات النافقة والحيوانات الميتة.

وبلغ إجمالي النفايات الطبية المعالجة 3,029.48 طناً، أما مخلفات الهدم والبناء المعالجة فقد وصلت إلى 692,406.64 طناً من النفايات، في حين بلغ إجمالي النفايات المعالجة الخطرة وغير الخطرة 1,040,631.15 طناً.

تطوير

وقال الدكتور سالم خلفان الكعبي، المدير العام لمركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير): إن مركز أبوظبي لإدارة النفايات واصل بكل الجد والحرص تنفيذ مراحل خريطته الاستراتيجية الرامية إلى الحفاظ على مجتمع صحي يتمتع بأرقى الخدمات، والعمل على تطوير أساليب وأدوات العمل لتحقيق أقصى قدر من النجاعة في التعامل مع النفايات المختلفة في أرجاء الإمارة كافة.

استفادة

وأكد سالم الكعبي أن المركز يسعى للاستفادة من أنواع النفايات كافة التي يستقبلها في العام، ويحرص على رفع مستوى الوعي بأهمية إعادة تدوير واستخدام النفايات والتخلص السليم منها، مع تزويد الجمهور الأدوات الحديثة من أجل التعامل الإيجابي مع النفايات وصولاً إلى تدعيم جانب مهم من الاقتصاد المحلي القائم على المواد المعاد تدويرها بما يعود بالنفع على مجمل الحياة في إمارة أبوظبي.

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