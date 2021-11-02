والدة الطفلة جولي تزف البشرى «لأم الإمارات»: ابنتي تتحسن يومياً وباتت تقف وترفع يديها

المصدر: دبي – عماد عبد الحميد

زفت آلاء مصطفى والدة الطفلة السورية جولي، البشرى الى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي أم الإمارات، التي تكفلت بعلاج الطفلة بأغلى حقنة جينية من مرض الضمور العضلي الشوكي.

وقالت والدة الطفلة: «إن طفلتها جولي بدأت بالوقوف على قدميها بمساعدة الأجهزة الطبية، وقد تمكنت من رفع يديها عاليا، وتتقلب على الأرض لوحدها من دون مساعدة، بعد أن أمضت أكثر من 3 سنوات مقعدة من دون حركة.

تقدير

وعبرت والدة الطفلة عن جزيل شكرها وتقديرها، لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، مضيفة: "إن الإمارات حققت حلم الأسرة، وغيرت حياة ابنتي الطفلة جولي، وإن هذه اللفتة الإنسانية ليست غريبة على أم الإمارات، التي طالما عودتنا أن تمتد أياديها البيضاء للشعوب العربية والإسلامية، مؤكدة أن رعاية الإمارات لابنتها، وإنقاذها من هذا المرض، فضل لن تنساه الاسرة أبداً، لما له من تأثير على مجمل حياة العائلة".

وقالت: إنها اصطحبت ابنتها جولي إلى جناح الإمارات في إكسبو قبل عدة أيام، واعتقدت ابنتي جولي أن الجناح هو بيت سمو الشيخة فاطمة، وكان في بالها أني أخذتها لجناح الإمارات لترى سموها هناك لكي تشكرها وتحضنها، وتقول لها شكراً لأنك ساعدتني حتى أشفى وأكبر".

تحسن

وأوضحت أم الطفلة «أن ابنتها تتحسن بفضل الله، وباتت تقف لوحدها بمساعدة الأجهزة، وهي تراجع مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال أسبوعياً، لإجراء التحاليل والعلاج التأهيلي، وأصبح وضعها مطمئناً جداً، مشيرة إلى أن التأهيل العلاجي سيستمر مدة سنتين، مؤكدة أن الجهود المبذولة على المستوى الصحي، في المستشفى ليس لها نظير، ومثيرة للدهشة».

يذكر أن مرض ضمور العضلات الشوكي أثر في أطراف جولي السفلية، وسبّب ضعفاً بأطرافها العلوية، ما جعلها غير قادرة على المشي أو الوقوف، ولا تتمكن من الأكل، لأن يدها لا تصل لفمها، كما تعاني صعوبات في البلع والتنفس والتقلب خلال النوم.

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