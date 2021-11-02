«يوم العلم».. مناسبة وطنية غالية ويوم عز وفخار

أكد عدد من الشخصيات الثقافية في الدولة أن يوم العلم هو يوم فخر واعتزاز براية الإمارات العربية المتحدة التي تخفق شامخةً في العُلا، وهو يوم تتجدد فيه مشاعر الفخر والاعتزاز بإنجازات متتالية ليس لها حدود، ومناسبة عزيزة للتعبير عن قيم الوفاء والانتماء للوطن وتجديد الولاء لقيادتنا الرشيدة.

مناسبة غالية

وبهذه المناسبة، هنّأت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، الإماراتيين والمقيمين جميعهم في يوم العلم، مؤكدةً أنه يوم فخر واعتزاز براية الإمارات العربية المتحدة التي ترفرف شامخةً في العُلا، ومناسبة وطنية غالية على قلوب الجميع. وقالت: «تغمرنا اليوم مشاعر البهجة والفخر ونحن نحيي من جديد مناسبة وطنية ستظلّ استثنائية بمكانتها في قلوبنا التي تتحد جميعها للاحتفاء بعلمنا، رمز عزتنا وشموخنا وكرامتنا، لنجدد ولاءنا وانتماءنا لوطننا الغالي. وبهذه المناسبة، أتقدم بأجمل عبارات التهنئة إلى قيادتنا الحكيمة وشعبنا الوفي من إماراتيين ومقيمين».

وأضافت بدري: «إن رفع علم دولتنا يجدد فينا العزم على التمسك بقيم الاتحاد النبيلة التي أرساها آباؤنا المؤسسون، وعلى مواصلة العطاء لدولتنا الشامخة بإنجازاتها الحضارية التي أبهرت العالم. سنظل أوفياء لعلمنا، وستبقى خطواتنا في دبي للثقافة مستلهَمة من قيم آبائنا وتراث أجدادنا، ومشاريعنا مكرَّسة لتعزيز مشاعر الفخر والانتماء في قلوب الجميع».

راية خفاقة

من جانبه، أكد الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، إن يوم العلم الإماراتي مناسبة عزيزة للتعبير عن أسمى قيم الوفاء والانتماء للوطن، وتجديد الولاء لقيادتنا الرشيدة، وحث الأجيال القادمة على العمل وبذل الجهد من أجل إبقاء راية الوطن خفاقة بين الأمم.

وقال: «نبارك لقيادتنا الرشيدة وكل أفراد المجتمع الاحتفال بيوم العلم الإماراتي الذي يعبر هذا العام عن انطلاقة رحلة الخمسين عاماً القادمة، بعد رفع العلم الإماراتي أول مرة قبل خمسين عاماً على يد الآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم وطن لا يعرف المستحيل».

وأضاف: «إن رفع العلم الإماراتي يدعونا أن نعمل بكل فخر على الإعلاء من اسم دولة الإمارات عالياً في طليعة الأمم المتقدمة، لتحافظ على ريادتها في كل المجالات. إن اليوم هو فرصة لغرس أسمى القيم النبيلة التي قامت عليها دولة الإمارات في نفوس الأجيال القادمة من أجل دفع سلسلة الإنجازات والنجاحات التي بدأتها دولة الإمارات قبل خمسة عقود، كما أن اليوم يمثل دفعة كبيرة لنا لشحذ الهمم والعمل بكل جد وإخلاص من أجل استكمال مسيرة المجد للوطن وترسيخ نموذج عمل نباهي به الأمم الآن وفي المستقبل».

فخر واعتزاز

بدوره، قال الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أبوظبي للفنون ومؤسسة السويدي «تحتفل اليوم دولة الامارات «بيوم العلم»، يوم تتجدد فيه مشاعر الفخر والاعتزاز بإنجازات متتالية ليس لها حدود، والاحتفال به هذا العام مميز مع اقتراب موعد الاحتفاء بالذكرى الـ50 لتأسيس الدولة». وأضاف أيضاً «يوم العلم هو يوم لتجديد الولاء والانتماء لهذه الأرض المعطاءة وللتأكيد على قيم التلاحم والتسامح والخير التي زرعها وأرسى دعائمها آباؤنا المؤسسون وباتت نهجاً راسخاً لدولة الإمارات».

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