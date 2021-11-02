سعيد بن طحنون: يوم العلم رمز للوحدة الوطنية والانتماء

المصدر: العين - وام

أكد الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان أن يوم العلم يمثل رمزاً للوحدة والهوية الوطنية والانتماء بين كافة أبناء الوطن، وتأكيداً على الحب والولاء لمكانة العلم ورفعته وبذل الروح من أجله ليبقى شامخاً خفاقاً قوياً كشموخ وقوة ووحدة أبناء الوطن.

ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، ولمواطني الدولة والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة الوطنية الغالية، مؤكداً أن المناسبات الوطنية تعد فرصة للتعبير عن وحدة الصف وتجديد العزم من أجل رفعة الإمارات ورقيها.

وقال إن الاحتفال بيوم العلم رسالة إلى العالم أجمع وترجمة حقيقية لمعنى التلاحم الوطني تجتمع فيه المشاعر الوطنية لتلتف حول علم الإمارات رمز الوحدة والعروبة والانتماء، التي أرسى قواعدها مؤسس الوطن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

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