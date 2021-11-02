«العربي للدراسات الجينية» يختتم سلسلة الندوات الافتراضية

المصدر: دبي - البيان

اختتم المركز العربي للدراسات الجينية أحد مراكز جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، فعاليات سلسلة الندوات الافتراضية عبر الانترنت من خلال ندوة ‏ناقشت موضوع «الاضطرابات الاستقلابية» بحضور أكثر من 300 مشارك من جميع أنحاء العالم، وتحدث هذه الاضطرابات الموروثة بشكل رئيسي بسبب ‏نقص في الإنزيم الضروري لتحويل أحد المستقلبات إلى مستقلب آخر، وترجع مظاهر هذه الاضطرابات إما إلى تراكم ‏كميات كبيرة من مستقلب واحد أو نقص واحد أو أكثر من المستقلبات، ووفرت هذه الندوة لمحة عامة، كما ألقت نظرة أكثر ‏تعمقاً على برامج فحص حديثي الولادة المصممة للكشف المبكر عن هذه الاضطرابات وعلاجها. ‏‎ ‎

وتحدث خلال الندوة كل من: الدكتورة فتحية المرشدي استشارية في عيادة الطب الوراثي والتنموي، مستشفى جامعة السلطان قابوس، والدكتور ديفيد كاسبر الرئيس التنفيذي ومؤسس مختبرات أرشيميد لايف الطبية بالنمسا، وقام بإدارة الندوة الدكتورة أمل الطنيجي من مدينة الشيخ خليفة الطبية.

‎وفي الجلسة الافتتاحية، قدمت الدكتورة فتحية المرشدي للمشاركين لمحة عامة عن الأخطاء الخلقية في التمثيل الغذائي خاصة فيما يتعلق بآليات هذه الأمراض، وعروضهم المختلفة واستراتيجيات التشخيص والإدارة.

جدير بالذكر أن المركز العربي للدراسات الجينية بدأ سلسلة الندوات الافتراضية خلال شهر فبراير الماضي بندوة ناقشت ‏موضوع «العوامل الجينية في الأمراض المعدية»، وندوة عقدت خلال شهر أبريل الماضي ناقشت موضوع «علم الوراثة ‏السكانية»، وندوة عقدت خلال شهر مايو الماضي ناقشت موضوع «العلاج الجيني‎»، وندوة عقدت خلال شهر يونيو الماضي ناقشت ‏موضوع «البيانات الضخمة في علم الجينوم» وندوة عقدت خلال شهر سبتمبر الماضي ناقشت موضوع «الاستشارة الوراثية».

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