تفاصيل الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات كورونا

المصدر: البيان

أعلن المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، الدكتور سيف جمعة الظاهري، خلال الإحاطة الإعلامية الدورية للتعريف بآخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة "كوفيد -19 عن بروتوكول الاحتفاء بفعالية يوم الشهيد والاحتفال باليوم الوطني الخمسين، والذي يتضمن إبراز نتيجة فحص PCR سلبية خلال 96 ساعة من موعد الفعالية، وحدد الطاقة الاستيعابية لحضور الفعاليات بنسبة 80%، مع السماح للعائلة الواحدة الجلوس أو الوقوف مع بعض من دون الحاجة لتطبيق التباعد الجسدي.

وأكد الظاهري، أن البروتوكول يتضمن إبراز نتيجة فحص PCR سلبية خلال 96 ساعة من موعد الفعالية، وقياس درجة الحرارة قبل الدخول.

ويشير البروتوكول إلى أن الطاقة الاستيعابية لحضور الفعاليات تبلغ نسبتها 80%، مع الالتزام بارتداء الكمام طوال الوقت في الأماكن المغلقة أو عند الازدحام مع تطبيق التباعد الجسدي لمتر ونصف المتر، ويسمح للعائلة الواحدة الجلوس أو الوقوف مع بعض من دون الحاجة لتطبيق التباعد الجسدي.

وقال: "يسمح البروتوكول بالحضور لجميع الفئات العمرية من متلقي اللقاح فقط الذين أكملوا 14 يوما مع تطبيق بروتوكول الجرعة الداعمة أو المرور الأخضر، ويوصي البروتوكول أيضاً بالاكتفاء بتقديم التحية عن بعد وبدون المصافحة أو العناق وضرورة وجود التباعد بين الأفراد عند التصوير.

وأضاف: "سيتم أيضاً تشكيل فرق من قبل الجهة المنظمة للحفل أو الفعالية للتأكد من تطبيق والالتزام بكافة الاشتراطات المعلن عنها، وضمان تنظيم الدخول وعدم إحداث تجمعات أو ازدحام مع الاستعانة بحواجز لتحديد المداخل والمخارج للفعالية"، مشيراً إلى ضرورة تعقيم وتطهير الأماكن بشكل مستمر ودوري، ووجود أدوات التعقيم عند مداخل ومخارج دورات المياه.

وأوصى الظاهري، الجمهور بمتابعة المستجدات للبروتوكولات الصادرة من الجهات المحلية، مع ضرورة الالتزام بها طوال فترة الاحتفال، مشيراً إلى دور كل فرد في المجتمع اليوم هو الحفاظ على ما تم تحقيقه في الفترة السابقة، والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في ظل الانفتاح التدريجي، والعودة للحياة الطبيعية لتحقيق التعافي المستدام، وذلك عبر الاحتفال بأمان، ولنحافظ على مكتسبات وجهود الدولة المبذولة في سبيل صحتنا وسلامتنا.

وأكد الدكتور سيف الظاهر أن الإمارات تقدمت ثلاث مراتب لتحتل المرتبة الثالثة عالمياً، والأولى إقليمياً في مؤشر المرونة للتعامل مع كوفيد-19 في أكتوبر الماضي، لتبرهن على كفاءة نموذجها الرائد في إدارة الأزمة، وذلك وفقاً لمؤشرات بلومبرغ العالمية.

ولا تزال الإمارات تحافظ على صدارتها في مؤشر الدولة الأكثر توزيعاً للقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية على المستوى الدولي

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