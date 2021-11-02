المصدر: البيان

أعلن الدكتور سيف الظاهري المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث خلال الإحاطة الإعلامية اليوم عن بروتوكول الاحتفالات الوطنية «يوم الشهيد – اليوم الوطني» وجاء كالتالي:

- إبراز نتيجة فحص PCR سلبية خلال 96 ساعة من موعد الفعالية.

- قياس درجة الحرارة قبل الدخول.

- الطاقة الاستيعابية لحضور الفعاليات تبلغ نسبتها 80%

- الالتزام بارتداء الكمام طوال الوقت في الأماكن المغلقة أو عند الازدحام

- تطبيق التباعد الجسدي 1.5 متر.

- يسمح للعائلة الواحدة الجلوس أو الوقوف مع بعض من دون الحاجة لتطبيق التباعد الجسدي.

- يسمح بالحضور لجميع الفئات العمرية من متلقي اللقاح فقط الذين أكملوا 14 يوما مع تطبيق بروتوكول الجرعة الداعمة أو المرور الأخضر.

- الاكتفاء بتقديم التحية عن بعد وبدون المصافحة أو العناق وضرورة وجود التباعد بين الأفراد عند التصوير.

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